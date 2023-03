Succession 4, cosa c'è da sapere sulla stagione 4 della serie TV Sky

Dal 3 aprile arriva su Sky e in streaming solo su NOW la quarta, ultima e attesissima stagione di Succession, il pluripremiato show cult di HBO creato da Jesse Armstrong. La stagione finale, che comprenderà dieci nuovi episodi, uscirà con un episodio a settimana, che verrà rilasciato ogni lunedì

La stagione finale, che comprenderà dieci nuovi episodi, uscirà con un episodio a settimana, che verrà rilasciato ogni lunedì. A un anno di distanza da Succession 3, la voglia di tornare a seguire le controversie familiari e finanziarie dei Roy è tanta. L'attesa dei fan è subito stata così chiara da far sì che a soli sette mesi di distanza dalla conclusione della terza stagione ricominciassero le riprese dello show, con la produzione di Succession 4. All'inizio di giugno 2022 l'account Twitter ufficiale dello show HBO ha condiviso una foto del primo ciak che ritraeva il regista Mark Mylod, dopo di che è arrivata l’immagine di Matthew MacFadyen, l'attore che interpreta il personaggio di Tom, che vediamo mentre fa una telefonata durante le riprese per le strade di New York. Proprio gli scatti del dietro le quinte sono stati i pochi dettagli che la produzione ha voluto offrire alla sua enorme fanbase, un po’ per stuzzicare la curiosità a spizzichi e bocconi e un po’ per ammantare di mistero la stagione finale.

Grande hype per l'arrivo della quarta, ultima e attesissima stagione di Succession, il pluripremiato show cult di HBO creato da Jesse Armstrong che dal 3 aprile 2023 arriva su Sky e in streaming solo su NOW.

Benché la trama di Succession 4 sia ancora top secret (e a scanso di spoiler), alcune indiscrezioni giunte dal magazine statunitense Variety fanno sapere che i Roy verranno attirati sui monti norvegesi da Lukas Matsson, un genio della tecnologia interpretato dall'attore Alexander Skarsgård. Matsson è il fondatore di GoJo ed è interessato a una fusione con Waystar Royco. Il produttore Scott Ferguson aveva confermato che le riprese erano state effettuate in diverse località della Norvegia occidentale, tra cui la Atlantic Ocean Road (luogo familiare ben noto ai fan di No time to die). “Nella scorsa stagione abbiamo trovato un nuovo importante personaggio e una nuova storyline, una potenziale fusione con la società tecnologica di Alexander Skarsgārd”, ha raccontato Ferguson a Variety, aggiungendo che la patria del fondatore di GoJo giocherà un ruolo importante nella nuova stagione. “Eravamo davvero entusiasti quando Alexander è salito a bordo, è un attore meraviglioso”, ha dichiarato Ferguson. “Fin dall'inizio l'idea dello showrunner Jesse Armstrong era che la società tecnologica sarebbe stata guidata da qualcuno proveniente da un paese scandinavo. Nella writers room, verso febbraio, Jesse ha avuto un'idea per un episodio da ambientare in quelle zone. (…) La Norvegia aveva tutto quello che cercavamo, con ambientazioni semplicemente meravigliose”.

Attenzione: di seguito troverete degli spoiler della terza stagione di Succession, quindi se non avete ancora finito di guardare tutti gli episodi di Succession 3 non proseguite con la lettura di questo paragrafo. La terza stagione si era conclusa con la rivelazione che Tom aveva avuto la meglio sulla moglie Shiv (interpretata da Sarah Snook). Ha informato Logan (Brian Cox) che tre dei suoi figli stavano progettando di ammutinarsi. La rivelazione di Tom permette così a Logan di attrezzarsi per rovinare i piani dei figli traditori. "Siete entrati qui con le armi in pugno e ora scoprite che sono diventate delle fottute salsicce", pronuncia Logan rivolto a Kendall (Jeremy Strong) e compagni dopo aver rivelato che ha convinto l'ex moglie Caroline a rinunciare al proprio potere di veto sulla Waystar Royco. Con questa mossa strategica, il padre manda a rotoli i piani dei tre figli.

Mark Mylod, il regista di Succession, ha rivelato a Variety che la nuova stagione è molto buona. “Ne faremo un musical”, ha detto scherzando. “Siamo a buon punto nel girato, e ho gli stessi feeling che avevo con la seconda stagione, così come con la terza, accolta molto bene. Jesse (Armstrong, il creatore), io e l'intero team stiamo lavorando ai nuovi episodi in modo paranoico, trepidanti all'idea di non voler abbassare l'asticella”. Inizialmente il regista provava una certa ansia all'idea di dover essere all'altezza della stagione precedente, che ha riscosso uno strepitoso successo, tuttavia con l'inizio delle riprese si è sentito immediatamente più sicuro. “Mi sento davvero soddisfatto di quello che stiamo girando”, ha dichiarato Mylod parlando con un altro magazine americano, ossia Deadline. “L’ansia è sparita, non mi pesa più sulle spalle; sto guardando i primi tagli mentre stiamo lavorando in post-produzione e penso che abbiamo alzato il livello. Mi sento davvero bene, sento che sarà un'altra buona Succession”.

In Succession 4 dovremmo assistere alla vendita dell'azienda a Lukas Matsson (Alexander Skarsgård). La sinossi ufficiale recita: “Nella quarta stagione di 10 episodi, la vendita del conglomerato mediatico Waystar Royco al visionario tecnologico Lukas Matsson si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa cessione sismica provoca angoscia esistenziale e divisione familiare tra i Roy, che prevedono come saranno le loro vite una volta completato l'affare. Ne consegue una lotta per il potere, mentre la famiglia fa i conti con un futuro in cui il proprio peso culturale e politico è fortemente ridotto”.

Succession 4, "la stagione più difficile a cui abbiamo mai lavorato”, afferma Jeremy Strong

Jeremy Strong , attore quarantatreenne famoso per il suo ruolo di Kendall Roy, ha ammesso che la numero quattro è "la stagione più difficile a cui abbiamo mai lavorato”. Nemmeno lui se l’è sentita di offrire qualche succulenta indiscrezione ai fan, facendo sapere che fare rivelazioni equivarrebbe per lui vederlo sepolto in una prigione della HBO…

Tuttavia qualcosa ha detto: l’ha fatto parlando con il Suday Times mentre promuoveva Armageddon Time di James Gray. “Beh, immagino che il massimo che posso dire sia che finora abbiamo realizzato 30 ore di storia e con mia grande gioia e terrore hanno ancora alzato la posta”. E ancora, ha definito Succession 4 la stagione “più difficile che abbiamo mai avuto”, con riprese che hanno portato il cast a viaggiare perfino alla volta della Scandinavia. Quest'ultimo dettaglio si riferisce probabilmente alle scene ambientate sui monti norvegesi per raggiungere il magnate della tecnologia interpretato da Alexander Skarsgård, Lukas Matsson.

Sappiamo che la quarta stagione vedrà Kendall riunirsi con i fratelli Roman (Kieran Culkin) e Shiv (Sarah Snook), quindi il Sunday Times ha voluto domandargli quale fosse il suo compagno di set preferito. “Saresti sorpreso se mi vedessi sul set”, ha detto Jeremy Strong. “Sono una persona abbastanza alla mano, ma i set sono luoghi conviviali e la cosa mi distrae. In quei luoghi cerco più concentrazione e meno socialità”. Allora il Sunday Times ha provato a rilanciare, ma niente da fare. Alla domanda su chi gli fosse più vicino nella serie televisiva, lui ha risposto: “È più una questione di chi si sente più vicino a Kendall. E la risposta, davvero, è nessuno. Kendall si sente abbastanza solo in questa famiglia e lo prendo come spunto anche per me”.



Il cast di Succession 4

Nella quarta e ultima stagione tornano tutti gli interpreti dei personaggi principali. Avremo quindi ancora un ricco cast, composto da Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Matthew MacFadyen, Nicholas Braun, Kieran Culkin, Alan Ruck e J Smith Cameron.

Lo stesso dicasi per i ruoli di supporto: tornano gli attori Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters e Jeannie Berli.

Molto succulente sono le new entry, tra cui Arian Moayed nella parte di Stewy, oltre ovviamente alla grande star più attesa: Skarsgård.

Si prevedono anche grandi ritorni, come quello di Dagmara Domińczyk nel ruolo di Karolina Novotney, consulente PR di Waystar, Jess Jordan, assistente di Kendall interpretata da Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones nel ruolo di Naomi Pierce, e Hope Davis nel ruolo di Sandy Furness, figlia di Sandi.

Un colpo di scena farà tornare anche Cherry Jones nel ruolo di Nan Pierce, la direttrice della PGM che è stata vista l'ultima volta alla Argestes mentre licenziava Rhea Jarrell (Holly Hunter) e abbandonava l'accordo di acquisizione con Logan.