Succession, la quarta stagione sarà l'ultima

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Brutte notizie per i fan della serie Succession, prodotta da HBO. È stato rivelato, infatti, che la quarta stagione sarà il finale di serie per il prodotto, che non verrà quindi più rinnovato. A dare la notizia è stato Jesse Armstrong, creatore della serie, che a The New Yorker ha spiegato anche i motivi per i quali non ci saranno nuovi episodi per la serie che segue la successione al potere dell'erede del magnate dei media Logan Roy, che ormai 80enne deve trovare qualcuno che prenda il suo posto alla guida del suo impero. Succession apre una finestra su un mondo impenetrabile dall’esterno per chi non lo vive, dove non si guarda in faccia nessuno e non ci si fa scrupoli per raggiungere il proprio obiettivo.

Le parole di Jesse Armstrong approfondimento Succession 4, il teaser della serie HBO in arrivo su Sky dal 3 aprile Con estrema sincerità, Jesse Armstrong ha spiegato che non si è trattato di una decisione dell’ultima ora ma che la deadline della quarta stagione era già prevista in fase di scrittura. “Per prima cosa l’avremmo potuto dire non appena fosse stato deciso, quasi mentre lo stavamo scrivendo, ma penso sarebbe stato strano e perverso. Avremmo potuto dirlo alla fine della stagione. Mi piaceva abbastanza quell’idea, a livello creativo, perché in quel caso il pubblico sarebbe stato semplicemente in grado di apprezzare ogni cosa mentre veniva proposta, senza cercare di capire le cose, o percepirle in un modo diverso legato alla consapevolezza che è l’ultima stagione”, ha detto il creatore. Gli ultimi episodi di Succession andranno in onda in America a partire dal 26 marzo. “Provo una responsabilità nei confronti di chi vede e, personalmente, non mi sarebbe piaciuta la sensazione di ‘Oh, è tutto finito ragazzi. Quella era la fine’. Non mi piacerebbe quella situazione in uno show. Penso che mi piacerebbe sapere che sta arrivando una fine”, ha concluso Armstrong, spiegando il perché di questo annuncio ora.

Succession, storia di un successo In un momento storico in cui si tende a trascinare alle lunghe ogni serie tv, soprattutto quelle di maggior successo, colpisce che Succession venga fermata alla quarta stagione. È uno dei prodotti che ha ottenuto maggiori critiche positive negli ultimi anni, sia da parte degli esperti che del pubblico, soprattutto per il modo in cui viene raccontato il mondo dell'imprenditoria media ad alto livello. Un mondo che è stato al centro di numerosi prodotti ma sul quale Succession ha trovato una chiave di racconto unica. Non è stato facile pensare a una chiusura, ma per Armstrong non c'era altra soluzione: "C'è una promessa nel titolo di Succession. Non ho mai pensato che questa serie potesse andare avanti per sempre. Concludere la storia è sempre stato nella mia mente. Dalla seconda stagione sto provando a pensare: è la prossima, o quella dopo ancora, o quella successiva?".