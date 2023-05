Infiltrati alla Casa Bianca, la serie su Sky dall'11 giugno. Trailer

Lo scandalo Watergate si fa commedia nera nella nuova serie HBO. Con Woody Harrelson e Justin Theroux. Dai vincitori dell’Emmy Awards Alex Gregory e Peter Huyck. Diretta da David Mandel. In esclusiva su Sky e in streaming solo su Now

A dimostrazione che la storia a volte può essere più incredibile della finzione, Infiltrati alla Casa Bianca - White House Plumbers, la nuova miniserie HBO con Woody Harrelson (True Detective, Hunger Games) e Justin Theroux (Six Feet Under, Joker), racconta in modo lucido e dissacrante gli eventi meno noti che hanno portato a uno dei più grandi scandali della politica americana, il Watergate. Creata dai vincitori degli Emmy Awards Alex Gregory and Peter Huyck (Veep), e diretta da David Mandel (Veep), la serie sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’ 11 giugno (data a partire dalla quale i cinque episodi saranno proposti uno alla settimana tutte le domeniche su Sky Atlantic).