A casa tutti bene 2, il cast della serie tv. FOTO

2/20 ph. credit Andrea Miconi

Laura Morante è Alba Ristuccia, vedova di Pietro, una donna forte per cui la famiglia è la cosa più importante. Dopo anni, il suo segreto è venuto allo scoperto, facendo crollare quell’equilibrio sottile che teneva in piedi la sua famiglia e allontanandola da ciò che ne resta. Sembra aver perso ogni ragione per cui vivere, eppure la vita ha ancora in serbo per lei risvolti insospettabili

