A casa tutti bene 2, i personaggi di Silvia D'Amico e Simone Liberati

A Casa Tutti Bene 2, seconda stagione della serie Sky Original di Gabriele Muccino, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now da venerdì 5 maggio. Nella clip in testa a questo articolo potete vedere e ascoltare Silvia D'Amico, Simone Liberati e Gabriele Muccino che parlano degli archi narrativi di Sara e Paolo.

Il riscatto di Sara Silvia D'Amico parla del suo rapporto con Sara: "Non è un personaggio che ti rende la vita facile, ti rende felice". Ma è un personaggio che nella seconda stagione va alla caccia di riscatto, come dice Muccino, cerca di risvegliarsi e "il risveglio è sofferenza". Lasciare Diego è per lei un tentativo di evolversi e completarsi come donna: "Saranno contente tutte le donne che si sono sentite solidali a Sara – continua D'Amico - perché avrà una bella rivincita". Sul piano professionale e su quello sentimentale.

PAOLO SOTTO CHOC Paolo invece è completamente a pezzi. "Non poteva sostenere più nessun tipo di relazione e non poteva sostenere una relazione con Isabella perché a quel punto era davvero totalmente distrutto", racconta Simone Liberati. Come spiega Muccino, Paolo è rimasto sconvolto dalla scoperta del corpo di Verena e del ruolo avuto dalla madre nella sua morte. C'è però ancora il figlio: "Lo salva lui e la sua grande brama di vivere", aggiunge liberati, mentre Muccino fa un parallelo con un grande classico del cinema: "Il mio Kramer contro Kramer è diventata la storia di Paolo e Olivia che cercano di distruggersi a vicenda".

DAL 5 MAGGIO SU SKY E NOW Potete vedere la clip con Silvia D'Amico, Simone Liberati e Gabriele Muccino nel video in testa a questo articolo. A Casa Tutti Bene 2 arriva invece in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now da venerdì 5 maggio. Disponibile anche on demand.