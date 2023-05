A casa tutti bene 2, i personaggi di Laura Adriani e Antonio Folletto

I due attori raccontano l'evoluzione dei loro personaggi e cosa gli aspetta nella seconda stagione della serie tv Sky Original. A Casa Tutti Bene 2 arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 5 maggio. Disponibile anche on demand

Laura Adriani e Antonio Folletto interpretano Ginevra e Diego in A Casa Tutti Bene e torneranno nei rispettivi ruoli anche nella seconda stagione della serie Sky Original di Gabriele Muccino. A Casa Tutti Bene 2 arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now a partire da venerdì 5 maggio, disponibile anche on demand. Intanto, per ingannare l’attesa, potete vedere la clip in cui Laura Adriani e Antonio Folletto parlano dei loro personaggi. Trovate il video in testa a questo articolo.