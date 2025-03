Beatles, ritrovato il nastro di un’audizione del 1962

Un'autentica rarità legata alla storia dei Fab Four è emersa in modo inaspettato in Canada. Una registrazione risalente ai primi anni della leggendaria band britannica è stata rinvenuta in un negozio di dischi a Vancouver, riaccendendo l’interesse degli appassionati di musica e degli storici del rock. Il proprietario del negozio, entusiasta della scoperta, ha lanciato un appello affinché Paul McCartney in persona possa entrare in possesso del nastro



È stato ritrovato il nastro di un’audizione del 1962 dei Beatles.

Questa autentica rarità legata alla storia dei Fab Four è emersa in modo inaspettato in Canada. Una registrazione risalente ai primi anni della leggendaria band britannica è stata rinvenuta in un negozio di dischi a Vancouver, riaccendendo l’interesse degli appassionati di musica e degli storici del rock. Il proprietario del negozio, entusiasta della scoperta, ha lanciato un appello affinché Paul McCartney in persona possa entrare in possesso del nastro. È stato un incredibile ritrovamento avvenuto tra gli scaffali di un negozio di vinili.

A fare la sorprendente scoperta è stato Rob Frith, titolare di Neptoon Records, il più longevo negozio indipendente di dischi della città canadese. Il 12 marzo 2025, attraverso un post su Instagram, Frith ha rivelato di aver trovato un vecchio nastro con l’etichetta che riporta la scritta "Beatles Demos". Convinto inizialmente che si trattasse di una semplice copia pirata, ha deciso di ascoltarlo solo di recente, rimanendo sbalordito dalla qualità straordinaria della registrazione. Il suono nitido e l’impressione che le voci e le sonorità di John Lennon & Co. fossero presenti nella stanza hanno subito fatto pensare a un nastro originale, forse addirittura un master tape. Potete guardare il video condiviso nelle scorse ore da Rob Frith sul suo account di Instagram in cui si ascolta parte del nastro dell'audizione del 1962 dei Beatles.

Una testimonianza sonora dei primi passi della band Dopo il clamoroso ritrovamento, Frith ha condiviso alcuni estratti della registrazione, facendo ascoltare ai suoi follower brani come Sheik of Araby e Money (That’s What I Want). Secondo Billboard, il materiale contenuto nel nastro potrebbe risalire alla storica audizione che i Beatles sostennero agli studios della Decca nel gennaio del 1962. Quella sessione, passata alla storia per il celebre rifiuto della casa discografica, rappresenta una tappa fondamentale nella carriera del gruppo. Poco dopo, infatti, la band riuscì a firmare con Parlophone e a pubblicare l’album Please Please Me, dando ufficialmente inizio alla loro straordinaria ascesa nel mondo della musica. Approfondimento John Lennon, una moneta commemorativa per l'anniversario di 85 anni

Dal Regno Unito al Canada: il lungo viaggio del nastro Il prezioso reperto musicale è giunto in Canada attraverso una serie di passaggi fortuiti. Frith ne è entrato in possesso grazie a Jack Herschorn, ex titolare della storica Mushroom Records di Vancouver. Herschorn, a sua volta, lo aveva ottenuto negli anni Settanta da un produttore discografico londinese, che gli aveva suggerito di venderne delle copie. Tuttavia, Herschorn rifiutò categoricamente, ritenendo che i Beatles dovessero ricevere i giusti riconoscimenti economici per il loro lavoro e che sarebbe stato moralmente scorretto trarre profitto dalla registrazione senza il loro consenso. Approfondimento Beatles, chitarra di George Harrison venduta per oltre 1 milione di $

Un frammento autentico della storia del rock Secondo un’indagine della CBC, il contenuto del nastro sarebbe stato utilizzato per realizzare un disco pirata negli anni Settanta. Frith, che in un primo momento aveva ipotizzato di trovarsi di fronte a una semplice copia di un bootleg già esistente, ha cambiato idea dopo aver ascoltato la registrazione. Il suono era incredibilmente chiaro e privo delle imperfezioni tipiche delle copie pirata, al punto da far pensare che potesse trattarsi di un leader tape, ovvero un nastro originale che contiene separazioni tra una traccia e l’altra. L’esperto di conservazione musicale Larry Hennessey ha confermato questa ipotesi, suggerendo che il nastro possa avere un valore storico ancora maggiore di quanto inizialmente immaginato. Approfondimento Paul McCartney, all'asta gli stivali indossati a Londra 2012