Beatles, chitarra di George Harrison venduta per oltre 1 milione di $

Uno strumento acquistato dal membro dei mitici Fab Four per 58 sterline è stato battuto all'asta per una cifra stratosferica. La chitarra elettrica Futurama era stata comprata da Harrison nel 1959, quando aveva 16 anni e faceva l’apprendista elettricista. Martin Nolan, direttore esecutivo della casa d’aste Julien's Auctions che si è occupato della vendita, ha dichiarato che il prezzo ha stabilito un record mondiale per la vendita di una chitarra appartenuta a George Harrison

Una chitarra appartenuta a George Harrison dei Beatles è stata venduta per la cifra stratosferica di oltre 1 milione di dollari a un'asta tenutasi la scorsa settimana.

Si tratta di uno strumento musicale acquistato dal membro dei mitici Fab Four per 58 sterline. Pochi giorni fa, la chitarra è stata battuta all'asta per una cifra pazzesca. La chitarra elettrica Futurama era stata comprata da Harrison nel 1959, quando aveva 16 anni e faceva l’apprendista elettricista. L’acquisto fu pagato in 44 rate, dopo che sua madre firmò un contratto di acquisto rateale presso il negozio di strumenti musicali Frank Hessy a Liverpool.



Mercoledì scorso, il 20 novembre 2024, durante la vendita intitolata "Played, Worn & Torn" organizzata dalla casa d'aste Julien's Auctions a Nashville, in Tennessee (Stati Uniti), lo strumento è stato battuto per 1,27 milioni di dollari, il doppio della stima iniziale.

Martin Nolan, direttore esecutivo della casa d’aste Julien's Auctions, ha dichiarato che il prezzo ha stabilito un record mondiale per la vendita di una chitarra appartenuta a George Harrison.