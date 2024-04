John Lennon, all'asta la chitarra di Help! dopo 50 anni in un solaio

Una chitarra acustica a dodici corde suonata da John Lennon e da George Harrison per registrare gli album Help! e Rubber Soul, rimasta in un solaio del Regno Unito per 50 anni, sarà messa all’asta da Julien’s Auction il 29 maggio a partire da una base compresa tra i 600mila e gli 800mila dollari. Lo strumento, un modello Hootenanny creato negli anni Sessanta dall’azienda bavarese Framus, è stato suonato principalmente da Lennon nei brani Help!, It’s Only Love e I’ve Just Seen a Face e nel film del 1965 Help! per interpretare la canzone You’ve Got to Hide Your Love Away. Harrison ha invece usato la chitarra per suonare la parte ritmica in Norwegian Wood e per la canzone Girl. “Trovare questo straordinario strumento è come trovare un Rembrandt o un Picasso perduto, e sembra e suona ancora come un sogno”, ha dichiarato Darren Julien, co-fondatore e direttore esecutivo della casa d’aste.