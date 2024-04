Primrose Hill, ecco la canzone firmata dai figli di Lennon e McCartney

I figli di John Lennon e Paul McCartney si sono uniti per un nuovo singolo. Si tratta di una ballata acustica di James McCartney, intitolata “Primrose Hill”, co-scritta assieme a Sean Ono Lennon. Da quanto gli autori spiegano, è tratta da una visione d'infanzia in Scozia avuta dal figlio del bassista dei Beatles

Lennon e McCartney sono tornati: il mitico duo autoriale che firmava ogni canzone dei Beatles con il doppio nome (anche quando i brani magari erano solo di John Lennon oppure di Paul McCartney) è tornato a firmare una nuova canzone. Tuttavia, chiaramente, non si tratta degli “originali” John e Paul ma dei loro eredi.

I figli di John Lennon e Paul McCartney si sono uniti per un nuovo singolo. Si tratta di una ballata acustica di James McCartney, intitolata Primrose Hill, co-scritta assieme a Sean Ono Lennon. Da quanto gli autori spiegano, è tratta da una visione d'infanzia in Scozia avuta dal figlio dell'ex bassista dei Fab Four. James McCartney ha spiegato la canzone in un post su Instagram: "Ho avuto una visione da bambino in Scozia, in un bel giorno d'estate. Lasciando andare, ho visto il mio vero amore e salvatore nella mia mente. Primrose Hill parla di far partire la palla con me e trovare questa persona”. L'associazione di compositori più famosa della storia, Lennon-McCartney, è stata risuscitata, sebbene per una canzone scritta dai Lennon e McCartney Junior.

Primrose Hill è una ballata acustica con un ritmo di sottofondo cadenzato e un chitarra solista dai toni riflessivi. Potete ascoltare la canzone Primrose Hill, firmata dai figli di John Lennon e Paul McCartney, nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Paul McCartney ha promosso il brano sui social media Nonostante il duo Lennon-McCartney in questione non sia composto da “Loro” (con la L maiuscola, lasciatecelo scrivere...), gli originali insomma, il nuovo brano vergato dai due illustri cognomi ha avuto la benedizione di uno dei due originali: Paul, il padre di James. L’ex bassista dei Beatles e prolifico solista Paul McCartney ha promosso ampiamente sui social media la canzone del figlio suo e del figlio del suo ex socio, il compianto Lennon.

James McCartney è il figlio di Paul e Linda James McCartney, nato da Paul e Linda McCartney nel 1977, ha pubblicato due album da solista nel 2013 e nel 2016, e ha detto di essere ora "davvero pronto a far partire la palla e sono così eccitato di continuare a condividere musica con voi". Primrose Hill segue l'uscita di un singolo da solista di James McCartney all'inizio di quest'anno, Beautiful. Ha precedentemente co-scritto canzoni con suo padre e suonato con lui in vari album, come il celebre Flaming Pie del 1997.

James McCartney: “È difficile essere all'altezza dei Beatles"

"È difficile essere all'altezza dei Beatles", ha detto James McCartney in un'intervista del 2013 al Daily Mail. "Quando i Wings erano in tour, venivano criticati. Anche papà ha trovato difficile essere all'altezza dei Beatles. Ho iniziato suonando con un alias perché volevo iniziare in silenzio. Dovevo servire il mio tempo come musicista e aspettare fino a quando non avevo un buon repertorio di canzoni e fino a quando sia io che la mia musica eravamo pronti. Non voglio stare seduto. Voglio guadagnarmi da vivere”, queste le parole di McCartney Jr. Anche Sean Ono Lennon, figlio di John e di Yoko Ono, ha costruito la sua carriera musicale sin dalle prime apparizioni negli album di sua madre. Si unì alla band di genere alternative rock Cibo Matto, che poi lo sostenne - insieme al figlio di Ringo Starr, ossia Zak Starkey - per il suo album di debutto Into the Sun nel 1998.

Sean Lennon ha poi collaborato con artisti di vario genere, come Albert Hammond Jr, Soulfly, Mark Ronson e Jurassic 5, e ha pubblicato molti dischi da solista, oltre a colonne sonore cinematografiche.

Ma anche i Beatles sono comunque ancora molto attivi Come sottolinea il giornalista britannico Ben Beaumont-Thomas su un articolo pubblicato nelle scorse ore su The Guardian, i Beatles (nonostante di fatto non esistano più) sono comunque ancora molto attivi. L’attività intorno ai Fab Four rimane vivace. Dopo l'uscita di quella che è stata pubblicizzata come l'ultima nuova canzone dei Beatles, Now & Then - che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche lo scorso novembre - e il documentario in tre parti diretto da Peter Jackson Get Back, è stata annunciata la ri-edizione del film del 1970 Let It Be, che sarà trasmesso su Disney+ il prossimo maggio. Diretto da Michael Lindsay Hogg, il film Let It Be ha documentato la realizzazione dell'omonimo album, e i filmati rimanenti dal set hanno formato la serie documentaria di Peter Jackson. "Sono assolutamente entusiasta che Let It Be sia stato restaurato e finalmente rilasciato di nuovo dopo essere stato non disponibile per decenni," ha detto Peter Jackson in una dichiarazione ufficiale. "Ho sempre pensato che Let It Be fosse necessario per completare la storia di Get Back”.

