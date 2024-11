Benji & Fede, il grande ritorno tra affiatamento e consapevolezze

Un evento che ha sancito definitivamente il ritorno di Benji & Fede . Sabato 16 novembre il duo ha riconquistato ciò che più gli appartiene: il palco, nello specifico quello dell’Unipol Forum di Assago. Il concerto, completamente sold out da settimane, è stata l’occasione per ritrovarsi, guardarsi indietro e volgere lo sguardo a nuovi obiettivi.

Un pubblico eterogeneo, formato da teenager, trentenni e ragazzi molto giovani accompagnati dai genitori, hanno raggiunto l’Unipol Forum di Assago per due ore di energia pura. Che spettacolo, Musica animale, Tutta d’un fiato e Adrenalina hanno aperto lo show, Federico Rossi: “Non mi è mai capitato di fare un concerto in cui faccio fatica a sentirmi perché le persone cantano più forte di me. Siete ormai parte di questo viaggio iniziato molti anni fa. Per questa notte dimentichiamoci tutto quello che c’è la fuori. Emozioniamoci come se avessimo un unico sogno”. Benjamin Mascolo: "Ho giurato a Fede che sarebbe stata la serata più bella della nostra vita". Dopo Lettera e Universale, il gruppo ha introdotto Daisy rivelando: “Di questa canzone stiamo girando il videoclip”. Immagini di frammenti di vita passata hanno fatto da collante tra un atto e l’altro.

Il successo enorme, la pausa, il riavvicinamento via social e l’affiatamento ritrovato sfociato nel nuovo album Rewind uscito a ottobre. Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono presentati sul palco come artisti e uomini ancora più consapevoli di sé stessi; il loro successo ripercorso attraverso uno show che ha rappresentato l’inizio di un futuro che soltanto loro potranno scrivere.

I due artisti hanno poi raggiunto un pedana rotante al centro del Forum dando il via alla parte successiva dello show. Fra i tanti brani proposti nel corso della serata anche Amore Wi-Fi, Tutto per una ragione, Estate Punk e La festa più grande del mondo, Federico Rossi: “Questa canzone si è lasciate scrivere. Quella notte mi chiedevo se la festa più grande del mondo sarebbe cominciata il giorno in cui avrei iniziato ad amarmi. Me lo chiedo ancora oggi. Che questa notte possa essere l’inizio della festa più grande del mondo per ognuno di noi”. Da citare le esibizioni di Pesche e Finché le stelle non brillano, rispettivamente singolo solista di Fede e Benji.

New York, Moscow Mule, Dove e quando e Buona fortuna hanno fatto calare il sipario sul concerto. Federico Rossi ha salutato il pubblico: “Che i vostri sogni possano realizzarsi sempre”. Dopo questo bellissimo Rewind, Benji e Fede sono tornati per viversi la vita Tutta d’un fiato, ma con più consapevolezze.