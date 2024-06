L’attesa reunion di Benji & Fede ha esordito con il primo nuovo singolo Musica animale, uscito venerdì 7 giugno. Il prossimo passo del duo formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi sarà il ritorno live, atteso il 16 novembre all’Unipol Forum di Assago, a Milano. Nel frattempo, Musica animale rappresenta un viaggio alla ricerca del senso del pop che ha sempre contraddistinto la musica dei due artisti, capace di arrivare a tutti. “Ci auguriamo che questo brano possa diventare la colonna sonora di un’estate indimenticabile, oltre che del nostro ritorno insieme”, hanno dichiarato. Il videoclip, diretto da YouNUts! e prodotto da Maestro & Think Cattleya, riprende l’immaginario di alcuni dei video più iconici della storia della musica internazionale degli ultimi 30 anni. Benji & Fede si sono immersi nell’atmosfera di Californication dei Red Hot Chili Peppers, nei triangoli di Seven Nation Army di The White Stripes e nei cubi di Hotline Bling di Drake. Si sono poi moltiplicati in Humble con i caschi dei Daft Punk, tra le scimmie di Lazy Song di Bruno Mars e tra le ragazze di Blurred Lines di Robin Thicke, fino a correre nudi come i Blink 182 in What’s My Age Again?.