Benjamin Mascolo esce, elegante e felice, dalla sede del comune. Al suo fianco, per mano, una ragazza vestita di bianco, con un bouquet tra le mani. Lei è Greta Cuoghi, al suo fianco ormai da un anno (riservatissima, Greta è estranea al mondo dello spettacolo). Il video, postato su TikTok da Manuela Oliva, non lascia spazio ai dubbi: pare proprio che Mascolo sia convolato a nozze!

La storia con Greta Cuoghi

Di Greta Cuoghi, Benjamin Mascolo aveva già parlato qualche tempo fa. Intervistato da Vanity Fair, ha raccontato di averla incontrata in uno dei momenti più bassi della sua vita, quando si sentiva al peggio delle sue condizioni. Ma, con lei al suo fianco, è tornato a sentirsi bene. E continua a sentirsi migliore. "Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata", ha detto. Per poi definire la compagna una persona dolcissima e intelligente, totalmente priva di interesse per il mondo dello spettacolo e la notorietà. Poche settimane dopo averla conosciuta, ne era già certo: Greta diventerà la madre dei suoi figli. Con lei, l'ex componente del duo Benji&Fede ha cominciato a pensare alla famiglia, come mai prima d'ora. Non gli era mai successo, in passato, di vedersi padre. Non aveva mai pensato ad una casa in cui far crescere i suoi bambini. Il sentimento, a quanto pare, era ed è tanto forte da averlo portato ad una decisione: sposare la sua Greta, in tutta riservatezza, per preservare quella privacy che con Bella Thorne non aveva. "Mi pesava mettere tutto sotto i riflettori con la mia ex", ha spiegato. Deciso a non ripetere più gli errori del passato.