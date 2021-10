5/10 ©Kika Press

Sebastiano Pigazzi interpreta Steve. È il nipote del celebre Bud Spencer. Il giovane attore è figlio di Diamante Pedersoli, ultima figlia di Bud e della moglie Maria Amato. Al momento ha lavorato solamente alla serie americana We Are Who We Are e a Time Is Up

