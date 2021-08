Bella Thorne, il messaggio romantico per Benjamin Mascolo

Bella Thorne, il post su Instagram

Time Is Up è il titolo della pellicola diretta da Elisa Amoruso che vedrà protagonista la coppia formata da Bella Thorne e Benjamin Mascolo. L’attrice ha raccontato la sua esperienza sul set in compagnia del fidanzato, queste le parole: “Prima d’ora non avevo mai girato un film con qualcuno con cui fossi coinvolta romanticamente e sono così felice di essermi innamorata di te sullo schermo e un milione di volte fuori dallo schermo”.