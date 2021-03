Bella Thorne svela i dettagli della proposta di Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo, l'amore con Bella Thorne

Benjamin Mascolo, il video di "Finché le stelle non brillano"

I due artisti sono usciti allo scoperto nel 2019, dopo qualche mese di frequentazione. Per Bella Benji ha fatto avanti e indietro dagli Stati Uniti, dove ora pare essersi stabilito. Nell'agosto del 2020, a corredo di uno scatto insieme alla fidanzata, Benjamin aveva scritto alcune parole d'amore per la compagna. Un modo per descrivere la particolarità del loro rapporto. “Avete presente il “Colpo di fulmine”? Il “Vissero per sempre felici e contenti”? Ecco, noi Non siamo una di quelle coppie. I romanzi e la televisione crescendo ci hanno venduto traguardi irraggiungibili come l’anima gemella, la metà perfetta che ci completa. E così quando arriva un problema o un imprevisto scappiamo, abbandoniamo la nave, perché in fondo “non era la persona giusta per noi”. Ci chiediamo, che senso ha lottare per qualcuno che non rispecchia i nostri canoni di perfezione? Eppure, da quel poco che sono riuscito a imparare così giovane, il mondo (o Dio, a voi la scelta) non ci da quello che vogliamo ma quello che ci serve per crescere. La voce del verbo “Amare” è un’azione che va compiuta ogni giorno, una scelta che si fa volontariamente e che comporta sacrifici e sofferenza, non solo ed unicamente felicità come nelle favole. Si, lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta.. E io? Beh, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppure ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme mano per mano. Non è perfetto, ma è bellissimo così, e non lo vorrei in nessun altro modo”.