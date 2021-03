Benji Mascolo e Bella Thorne si sposano? Il post su Instagram

Bella Thorne, attrice americana amata dal pubblico e Benjamin Mascolo, star dei teen e non solo, sono pronti a iniziare una nuova fase della loro vita, voltando pagina in maniera decisa, senza esitazioni. Pare che i due siano prossimi alle nozze. I post sulla pagina Instagram di lui parrebbero molto chiari, non solo svariate foto della coppia ( QUI TUTTE LE NEWS ) innamorata e felice, ma uno scatto con tanto di anello che fa volare la fantasia dei fan. E un sibillino: "She said YES" 💍🖤 . In attesa di saperne di più ecco l'immagine che li ritrae sprizzanti di gioia.

L’attrice e modella dopo essere uscita allo scoperto rendendo nota la sua relazione con il musicista (i due si sono fidanzati ufficialmente nel 2019), ha sempre condiviso momenti preziosi della sua vita sul suo profilo Instagram che conta più di ventitré milioni di follower. Dal loro amore agli incontri dopo lunghe fasi di separazione dovuti in gran parte alla pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) che li ha tenuti lontani. Non è passato neanche un anno, da quando a luglio l’attrice raccontava le sue emozioni attraverso queste parole: “Insieme dopo cinque mesi ed è così bello. Ora dove dovremmo andare? Perché Ben non può stare in America ancora e io non posso andare in Italia a meno che non abbia un permesso di lavoro lì”. Oggi è lui a pubblicare un post che parla del loro futuro, sembra che i due abbiano trovato la soluzione giusta che consentirà loro di trascorrere insieme il loro tempo come marito e moglie.