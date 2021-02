Benjamin Mascolo, il video di "Finché le stelle non brillano"

Un viaggio letterale e metaforico accompagna il primo singolo solista di Benji Mascolo . È questo il tema principale del video “ Finché le stelle non brillano ” singolo che anticipa “ California ”, primo EP della sua carriera e prima metà di un album a due anime. Il video è diretto da The Astronauts e vede protagonisti Benjamin Mascolo e Bella Thorne , cantante, regista e compagna nella vita del cantautore. Ambientato di notte nelle strade di Milano, è tutto incentrato all’interno dell’auto e in parte all’esterno dove la coppia compie un viaggio interiore attraverso le fasi della loro storia d’amore. Nel frattempo prosegue il suo tragitto per le strade della metropoli.

Il video di “Finché le stelle non brillano”: la regia di The Astronauts

Queste le parole dei registi: “Per noi è stato un vero piacere prendere parte a questo progetto. Conoscevamo già B3N, avendo realizzato con lui e per lui il videoclip di una grande hit del suo progetto precedente, sapevamo quindi di avere a che fare con un artista vero”. Il gruppo fondato da Matteo Ravalli e Flavio Caruso elogia Benjamin Mascolo: “È un ragazzo che sa bene cosa vuole ma che allo stesso tempo lascia ampio spazio creativo e si fida di chi lavora con lui, caratteristica questa fondamentale per fare in modo che tutti possano dare il meglio e sentirsi responsabilizzati”. Viene poi raccontato il processo che ha portato al video di “Finché le stelle non brillano”, un set sicuramente impegnativo per i registi: “Abbiamo girato in notturna con zero gradi in una fredda notte milanese, anche per questo motivo vogliamo ringraziare sia B3N che Bella per il talento e la professionalità dimostrati". Il video di “Finché le stelle non brillano” sottolinea come i ritmi della vita diventano sempre più frenetici e che obbligano ad aumentare i pericoli e le difficoltà da evitare. Benjamin Mascolo e Bella Thorne rappresentano una storia universale che accomuna milioni di coppie che amano vivere e lasciarsi “trasportare” da un amore così passionale.