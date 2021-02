Inizia così un nuovo percorso per l’artista, che festeggia l’uscita del nuovo brano. Per la prima volta senza Fede, Benji è pronto a scalare le classifiche con tanto di videoclip con la fidanzata Bella Thorne

Una canzone d’amore, parole in musica che raccontano di un sentimento, di un viaggio interiore: non a caso il video che accompagna “Finché le stelle non brillano” mostra Ben con Bella Thorne, i due sono fidanzati nella vita , percorrere in automobile le strade di una città, un pò come le coppie che devono, insieme, affrontare le difficoltà della vita. F orse si tratta di una promessa , quella promessa che tutti gli innamorati si sono scambiati: ti amerò sempre, anche nei momenti più bui, anche quando le stelle non brillano...

TESTO: Finché le stelle non brillano

Quando le luci si spengono

nei locali non si balla più

e le stelle non brillano

per le strade di Hollywood

mi torni in mente tu

con i tuoi modi di fare

e i tuoi modi di essere

dai rimani qui con me

rimani qui con me

finché le stelle non brillano

Cammino su una strada

così poco trafficata che

sono solo io e la tua distanza

a farmi compagnia

ho un sasso nella scarpa

ho un dollaro di carta

e qualche stupida domanda, e

dentro una canzone

ci ho messo cosa sei per me

la puoi ascoltare quando vuoi

ad un concerto se vorrai

potrai guardarmi in faccia

fare la scelta giusta

tornare a ridere insieme di ogni mia incertezza

Quando le luci si spengono

nei locali non si balla più

e le stelle non brillano

per le strade di Hollywood

mi torni in mente tu

con i tuoi modi di fare

e i tuoi modi di essere

dai rimani qui con me

rimani qui con me

finché le stelle non brillano

Camminando sopra questa strada

a mille chilometri da casa

conto i passi della tua distanza

e ogni tuo sorriso che mi manca

Quando sorridi, quando sorridi

si riempiono le strade di questa città

siamo lati opposti della stessa stanza

e nella mia testa solita domanda

Quando le luci si spengono

nei locali non si balla più

e le stelle non brillano

per le strade di Hollywood

mi torni in mente tu

con i tuoi modi di fare

e i tuoi modi di essere

dai rimani qui con me

rimani qui con me

sì, rimani qui con me

rimani qui con me

finché le stelle non brillano