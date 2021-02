Benji Mascolo, il nuovo singolo è "Finchè le stelle non brillano"

Dopo aver annunciato data di uscita e titolo del suo primo album da solista, Benji Mascolo è pronto per far ascoltare il primo estratto di “California”. Il singolo scelto per l’inizio della sua carriera post Benji & Fede è “Finché le stelle non brillano” e sarà disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali da venerdì 12 febbraio. L’artista continua ad aggiornare costantemente i suoi fan attraverso i social e dopo la grande accoglienza ricevuta in fase di pre-save, ha annunciato il suo primo singolo. Sarà la canzone che farà da apripista a “California”, disco diviso in due parti come dichiarato dallo stesso Benji Mascolo e che rappresenteranno le due anime artistiche. Un progetto ben definito per presentarsi per la prima volta da solista dopo il grande successo ottenuto con Federico Rossi, dove quest’ultimo era il cantante e Benji il musicista.