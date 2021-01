Benji Mascolo annuncia il suo primo album da solista

Ripartire da zero, Benji Mascolo annuncia con un video pubblicato sui social l’arrivo del suo primo album da solista. Il cantante ha così aperto una nuova fase della carriera professionale chiudendo l’esperienza Benji e Fede (FOTO) che vedrà il suo addio sempre nel 2021 con un concerto all’Arena di Verona previsto lo scorso anno e rimandato a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Queste le parole pronunciate da Benji Mascolo nel video pubblicato sui social: «Ci pensi mai a quanto sarebbe assurdo ricominciare da zero? Quasi buttare via tutto quello che hai fatto fino adesso, rischiare tutto - dice Benji - Sai, non è facile quando hai costruito qualcosa. È quasi più facile quando sei un ragazzino e non hai niente da perdere. Adesso non sono più un ragazzino. Gli amici si sposano, c’è chi ha qualche figlio. Io sono ancora qui che inseguo i miei sogni. Sono proprio un pazzo del ca..o, ma secondo me lì fuori è pieno di pazzi come me. Sai cosa? Faccio un ca..o di album solista. Il mio primo album solista. Nel 2021“. Il video si chiude con l’annuncio, una frase pronunciata quasi sorridendo e che sottolinea l’entusiasmo del cantante.