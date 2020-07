Bella Thorne rivede il fidanzato Benji dopo cinque mesi

approfondimento

Bella Thorne: tutto sulla star del momento

Bella Thorne: di nuovo insieme a Benjamin Mascolo

Da un lato una delle celebrity più famose al mondo, dall’altro uno degli artisti italiani più seguiti e amati: stiamo ovviamente parlando di Bella Thorne e Benjamin Mascolo, che si sono potuti rivedere dopo mesi lontani a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

L’attrice, classe 1997, ha raccontato le emozioni attraverso un post sul suo profilo Instagram, che ha immediatamente fatto il pieno di consensi. Questo il messaggio: “Insieme dopo cinque mesi ed è così bello. Ora dove dovremmo andare? Perché Ben non può stare in America ancora e io non posso andare in Italia a meno che non abbia un permesso di lavoro lì”.

Gli scatti pubblicati vedono i due ragazzi scambiarsi dolci sguardi da coppia davvero innamorata.