Sabrina Salerno, lo scatto in costume in Liguria

Social: i post virali

approfondimento

Sabrina Salerno, la foto per festeggiare i 500.000 follower

In queste ore tanti volti noti dello showbiz italiano e internazionale hanno conquistato i media con post e video divenuti subito virali, tra questi il filmato dell’attesa reunion di Teen Wolf che ha visto partecipare gli attori protagonisti della serie TV e Jennifer Aniston che HA rincontrato virtualmente Lisa Kudrow per parlare di alcuni aneddoti legati a Friends.

Per quanto riguarda il mondo della musica, grande successo per gli annunci riguardanti i concerti del 2021, infatti in questi giorni tanti protagonisti italiani delle sette note hanno comunicato le date che li vedranno protagonisti il prossimo anno, tra LORO Max Pezzali, Salmo, Cesare Cremonini e Tiziano Ferro, quest’ultimo in questo momento anche protagonista delle radio con il nuovo singolo Balla per me in collaborazione con Jovanotti.