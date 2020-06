Da Torino a Bari passando per Imola, l'artista ha annunciato le date del tour previsto per il prossimo anno

Dopo l’annuncio di Tiziano Ferro , un altro grande protagonista della musica italiana ha svelato le date del tour con cui porterà musica e divertimento in giro per l'Italia nel 2021, stiamo ovviamente parlando di Cesare Cremonini .

Cesare Cremonini: “Ci siamo!!”

Il cantante (Scopri quanto conosci Cesare Cremonini - QUIZ) ha svelato le tappe pubblicando un video sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra concerti, esibizioni e momenti di relax con gli affetti più cari.

Cesare Cremonini ha scritto un messaggio ai fan per svelare le date, questo l’inizio: “Finalmente ci siamo!! L’ho sognato e aspettato per tutto questo tempo insieme a voi! Ma ecco la tanto attesa riprogrammazione del nuovo tour Cremonini Stadi 2021! Sono felice di annunciarvi che saremo i primi a tornare live la prossima estate! Live Nation informa che i biglietti già acquistati saranno validi per il nuovo tour!!”.