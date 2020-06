Scopri quanto conosci Cesare Cremonini, ospite a EPCC. QUIZ

approfondimento

Cesare Cremonini, dai Lunapop all’ultimo album. FOTO

EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

LE ANTICIPAZIONI

Mentre si definiscono le regole per i live show post-coronavirus, il talento di Cesare Cremonini (FOTO) non si arresta e l’artista pensa già al futuro della musica: il cantante sarà protagonista di un’intervista in studio in cui parlerà della sua musica e del percorso che lo ha portato a contraddistinguersi come come artista completo e versatile: autore, musicista e performer in evoluzione sin dai suoi esordi. Cremonini parlerà dall’alto dei suoi 40 anni appena compiuti, stesso traguardo raggiunto recentemente dal conduttore (VIDEO).