Scopri quanto conosci Max Pezzali, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ

Icona della musica italiana, il cantante di Pavia prenderà parte all’intervista e agli sketch irriverenti portanti in scena da Alessandro Cattelan nella prossima puntata di E poi c’è Cattelan. Martedì alle 21.15 su Sky Uno

Ha conquistato le luci della ribalta nel 1992 con “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e da allora la sua carriera non si è più arrestata: Max Pezzali ( FOTO ), un tempo frontman degli 883, sarà al Teatro di Via Belli a Milano, ospite di EPCC LIVE .

Classe 1967, Max Pezzali ( FOTO ) vede decollare la carriera negli anni Novanta, quando insieme all’amico Mauro Repetto dà vita agli 883 , band icona di più generazioni di fan , il cui nome trae ispirazione dal mondo delle Harley Davidson, grande passione di Pezzali. Dopo successi come “Sei un mito”, “Come mai”, “Nord Sud Ovest Est” il duo si scioglie e gli 883 si propongono al pubblico in una nuova formazione. Il leader del gruppo resta Pezzali, che dal 2004 intraprende la carriera solista .

approfondimento

Max Pezzali, fotostoria dell'icona pop della musica italiana

A testimoniare il successo dell’artista (FOTO) sono numeri importanti: Max Pezzali ha pubblicato complessivamente 19 album e 61 singoli e contra oltre 7 milioni di dischi venduti (compresi quelli degli 883), oltra a numerosi premi e riconoscimenti.

Pezzali, che ha causa della pandemia (AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – LA MAPPA) ha visto slittare i suoi concerti al 2021, sta lavorando al prossimo album di inediti: ne parlerà ad Alessandro Cattelan nel nono appuntamento con EPCC LIVE, durante il quale il cantautore si cimenterà nella più insolita esibizione che gli sia mai capitato di eseguire.

Max Pezzali sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan, martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

SCOPRI quanto conosci Max Pezzali: RISPONDI AL QUIZ

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)