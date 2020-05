Scopri quanto conosci Francesco Panella, ospite a EPCC

È approdato su Canale 9 con il programma di cucina Little Big Italy e da allora il volto di Francesco Panella, cuoco romano trasferitosi nella Grande Mela, è diventato noto al pubblico del piccolo schermo. Lo chef sarà fra gli ospiti dell'ottava puntata di EPCC LIVE, in diretta dal teatro di Via Belli a Milano.

EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

LE ANTICIPAZIONI

Mangiare in un ristorante italiano all’estero? Non è una cattiva idea, se si sa dove andare. È questa la sfida che guida Francesco Panella e il suo Little Big Italy, trasmissione in cui - puntata dopo puntata - tre ristoratori italiani sparsi per il mondo si sfidano per vincere il titolo di miglior ristorante Made in italy.

Alessandro Cattelan torchierà ironicamente il suo ospite, della cui vita privata si conosce ancora poco. Ciò che sappiamo è che chef Panella, meglio noto al pubblico come il Brooklyn Man di Little Big Italy, viene da una lunga tradizione culinaria familiare, dove i sapori e le ricette tipiche romane la fanno da padrone. Dopo le più disparate esperienze, Panella si mette al timone del ristorante L’Antica Pesa a Roma, per poi lanciarsi nel 2012 in una nuova avventura oltre confine: portare una succursale de L’Antica Pesa a New York. Il suo ristorante è diventato un punto di riferimento per le star dal palato più esigente: da lui hanno cenato, fra gli altri, Leonardo Di Caprio, Scarlett Johansson e Jennifer Lopez.

Molto attivo sui social network, chef Panella conta migliaia di fan su Instagram, dove condivide scatti di lavoro e incontri con le più celebri star dello spettacolo. Alessandro Cattelan compreso.

Francesco Panella sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan, martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

SCOPRI quanto conosci Francesco Panella: RISPONDI AL QUIZ

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)