Scopri quanto conosci Asia Argento, ospite a EPCC. FAI IL QUIZ

Attiva in Italia e all'estero, Asia Argento (FOTO) è un'artista poliedrica. Classe 1975

Attrice, regista, sceneggiatrice, cantante, Asia Argento esordisce davanti alla macchina da presa giovanissima: all’età di nove anni appare sul piccolo schermo nel film per la tv Il ritorno di Guerriero (1984) della miniserie Sogni e bisogni, diretto da Sergio Citti. Da allora la sua carriera non si è più fermata: verso la fine degli anni Ottanta, ancora bambina, prende parte a due film dell’orrore diretti dal padre, successivamente collabora con nomi importanti del cinema italiano, come Cristina Comencini, Nanni Moretti, Michele Placido, Carlo verdone, Giovanni Veronesi, conquistando per le sue interpretazioni sul set due David di Donatello. Molto attiva anche nel panorama cinematografico francese, dove lavora - fra gli altri - con i registi Patrice Chéreau, w Josée Dayan.

Gli anni Novanta ispirano la Argento, portandola a sperimentare il cinema dal punto di vista del regista. Tra i titoli che dirige ricordiamo Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, con un cast stellare in cui compaiono Peter Fonda, Winona Ryder e Michael Pitt, e Incompresa, interpretato dall'attrice francese Charlotte Gainsbourg e l'attore Gabriel Garko. La star cura la regia di numerosi videoclip musicali di cantanti italiani e internazionali, dai Bluvertigo a Loredana Bertè, passando per Marilyn Manson.

Asia Argento si è fatta conoscere anche nel panorama musicale, in quello della moda e nell’universo dei talent show: nel 2018 ha partecipato alle fasi di selezione di X Factor Italia, selezionando le band che avrebbero intrapreso il percorso Live, sotto la guida del collega Lodo Guenzi de Lo stato sociale.

Asia Argento sarà ospite di EPCC LIVE condotto da Alessandro Cattelan

