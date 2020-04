Al quarto appuntamento del late night show da prima serata condotto da Alessandro Cattelan approda lo sport: il celebre tennista italiano sarà in collegamento con il conduttore, per un’intervista senza precedenti. Martedì alle 21.15 su Sky Uno. GIOCA CON NOI E RISPONDI AL QUIZ

di Floriana Ferrando

Alessandro Cattelan si dà al tennis: fra gli ospiti di EPCC LIVE, giunto alla quarta puntata, c’è il tennista Fabio Fognini, in collegamento domani sera per un’intervista insolita. EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Dopo pop star, attori, cantautori, comici, Alessandro Cattelan, in diretta dal Teatro di Via Belli a Milano, intervisterà la giovane promessa italiana del tennis. Nato nel 1987, Fognini è attualmente numero 11 della classifica Atp (Association of Tennis Professionals) e, grazie alla vittoria in singolare a Montecarlo 2019, è il primo italiano a vincere un torneo Masters 1000, da quando è stata introdotta la categoria nel 1990. Anche in doppio, Fognini si difende bene: l’atleta ha raggiunto la settima posizione mondiale e vinto un torneo del Grande Slam, gli Australian Open 2015 in coppia con Simone Bolelli.

Dal 2016 marito dell’ex tennista Flavia Pennetta, Fognini inganna la quarantena giocando a tennis in casa insieme alla moglie, improvvisando fra le mura domestiche campo e rete da tennis e condividendo il video sui social. Il giocatore è attivo su Instagram, dove conta oltre 547 mila follower.

Domani sera Fabio Fognini sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

