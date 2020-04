Scopri quanto conosci Geppi Cucciari, ospite a EPCC. QUIZ

di Floriana Ferrando

Ne vedremo delle belle durante la terza puntata di EPCC LIVE, stasera alle 21.15 su Sky Uno: Alessandro Cattelan intervista Geppi Cucciari, già in passato ospite dello show di Sky.

Classe 1973, Geppi Cucciari (Maria Giuseppina all’anagrafe) è uno dei volti comici lanciati all’inizio degli anni Duemila dal laboratorio artistico di Zelig. Artista poliedrica, l'artista si è fa conoscere dal grande pubblico come comica, cabarettista, conduttrice televisiva e radiofonica e attrice. Molto attiva sui social network, in queste settimane sta intrattenendo i fan con un appuntamento ormai quotidiano: nel classico orario da late night show, dal suo profilo Instagram (dove conta 212 mila seguaci), videochiama alcuni follower scelti casualmente, improvvisando esilaranti sketch.

Vai allo speciale EPPC

Ironia pungente e sarcasmo la contraddistinguono: c’è da scommettere che darà del filo da torcere al conduttore di E poi c’è Cattelan. D’altronde, non è la prima volta, per la Cucciari, di fronte alle domande di Alessandro Cattelan: la comica è già stata ospite dello show qualche tempo fa, riuscendo a coinvolgere il padrone di casa in un buffo siparietto.

Geppi Cucciari sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

SCOPRI quanto conosci Geppi Cucciari : RISPONDI AL QUIZ

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)