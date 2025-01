Striscia la Notizia, il velino Gianluca Briganti se ne va: chi arriva

"Oggi sarà la mia ultima puntata a Striscia La Notizia, è stata un'esperienza bellissima dove tutti mi hanno trattato con grande rispetto e professionalità . Devo ringraziare Manuela Bertolo, che ha creduto in me, Tracy Hellenberg, la sua magica assistente, e tutta la crew che mi ha fatto sentire come in famiglia. Grazie Antonio Ricci e Vittoria Ricci, grandi pilastri di questo programma. Grazie alla mia meravigliosa e unica compagna di viaggio, Beatrice Coari. Ti voglio bene, tanto!", ha scritto Briganti su Instagram.

Chi è Gianluca Briganti

Trentasette anni, toscano di Viareggio, figlio di padre napoletano e madre cilena, Gianluca Briganti ama definirsi un figlio del mondo. Ha vissuto e lavorato ovunque: a Roma, a Milano, a Berlino, a Stoccarda, a Miami, a Dallas, a Las Vegas. Parla italiano, spagnolo e inglese, ama il fitness ma anche cucinare e mangiare. Anche se, la sua passione più grande, resta il palcoscenico.

Ballerino da quando aveva solo cinque anni, fino ai 19 anni ha giocato a calcio, poi ha scoperto la passione per la recitazione e per il ballo, in particolare per lo stile americano modern jazz.

Diplomato in danza, recitazione e canto all’Accademia “MAS Music Arts & Show”, ha lavorato come performer in importanti musical, da Flashdance a Cats, da La famiglia Addams a Priscilla – la regina del deserto. In televisione lavora in programmi quali Crozza nel paese delle meraviglie, Zelig Event, Pintus@Ostia Antica, Wanna dance?, Pintus @ Forum e Special 90. Suo anche un record: è stato il primo italiano in assoluto nel cast del Magic Mike live.