Chi è Gianluca Briganti, il nuovo velino di Striscia La Notizia

Striscia la Notizia torna in onda. A partire da lunedì 23 settembre, alla conduzione del celebre tg satirico ci saranno Nino Frassica e Michelle Hunziker. A salire sul bancone, invece, non saranno più due veline. Ma una velina e un velino. O meglio: una ballerina (la 21enne Beatrice Coari) e un performer (il 37enne Gianluca Briganti).

Chi è Gianluca Briganti

Toscano di Viareggio, figlio di padre napoletano e madre cilena, Gianluca Briganti ha 37 anni. Ama definirsi un figlio del mondo visto che, per lavoro, ha vissuto e lavorato ovunque: a Roma, a Milano, a Berlino, a Stoccarda, a Miami, a Dallas, a Las Vegas. Parla spagnolo e inglese, olte all'italiano, ama il fitness ma anche cucinare e mangiare. Anche se, la sua passione più grande, resta il palcoscenico.

Comincia a ballare insieme alla mamma quando ha soli cinque anni, fino ai 19 anni gioca a calcio, poi scopre la passione per la recitazione e per il ballo, in particolare per lo stile americano modern jazz.

Nel 2010 si diploma in danza, recitazione e canto all’Accademia “MAS Music Arts & Show” e comincia a lavorare come performer in importanti musical, da Flashdance a Cats, da La famiglia Addams a Priscilla – la regina del deserto. In televisione lavora in programmi quali Crozza nel paese delle meraviglie, Zelig Event, Pintus@Ostia Antica, Wanna dance?, Pintus @ Forum e Special 90. Suo anche un record: è il primo italiano in assoluto nel cast del Magic Mike live.