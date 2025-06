Morta Marise Wipani a 61 anni, attrice di Xena: Principessa guerriera

Marise Wipani è morta lo scorso 6 giugno, nel giorno del suo 61esimo compleanno. A riportarlo è stata la sua pagina Facebook (ma, le cause del decesso, non sono state rese note).

Chi era Marise Wipani

Il post pubblicato su Facebook sottolinea che l'attrice neozelandese era "circondata da familiari e amici" al momento della sua scomparsa, e include una citazione del film del 1989 A spasso con Daisy: "Ho lasciato questa spirale mortale. Addio, buona fortuna, buon Dio".

Wipani salì alla ribalta come concorrente di Miss Nuova Zelanda nel 1983. Arrivata seconda, in seguito si disse sollevata per essere stata sconfitta da Lorraine Downes, che vinse Miss Universo nello stesso anno. "Sarebbe stato il mio peggior incubo", ha dichiarato in un'intervista del giugno 2011 al New Zealand Herald. "Ho schivato un proiettile... Davvero, non fa per me".

Dopo il concorso di bellezza, Wipani intraprese la carriera di attrice, interpretando inizialmente vari personaggi nel Billy T. James Show. Dopo aver debuttato al cinema in Uomini, cavalli, scommesse e truffe entrò nel cast di film per la TV quali Hercules nel Labirinto del Minotauro, che le permise di ottenere un ruolo nella successiva serie Hercules.

Dopo aver interpretato altri ruoli sul piccolo schermo in produzioni come Soldier Soldier e Shortland Street, Wipani si ritirò parzialmente dalle scene andando a lavorare come barista. Pur continuando ad apparire occasionalmente in produzioni minori, si disse pentita di come aveva gestito le sue finanze all'inizio della sua carriera. "Vorrei essere ricca e vorrei aver dato retta a chi mi diceva di risparmiare", raccontò in un'intervista. "Ma ho sempre risposto 'Sì, sì, sì' senza mai fare nulla.

In Italia, Marise Wipani è not sopratutto per il ruolo di Kanae in Xena: Principessa Guerriera.