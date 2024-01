Non c'è pace per Nino Frassica. E non c'è pace neppure per i suoi vicini. Da quando il gatto Hiro è scomparso, ormai diversi mesi fa, l'attore e la moglie hanno fatto di tutto. Hanno coinvolto le autorità, hanno presentato denunce. E sono stati denunciati. L'ultimo atto della vicenda? Le azioni di Barbara Exignotis, moglie di Nino, contro i presunti rapitori del felino.

Insulti e minacce

Barbara Exignotis e la figlia sono indagate per stalking e diffamazione. A spiegarne il motivo è stata la trasmissione Fuori dal coro, nella puntata andata in onda mercoledì 24 gennaio. I filmati, diffusi dal salotto di Mario Giordano, spiegano bene il clima di tensione che circonda la famiglia Frassica. Nei video si vede la donna imprecare contro i suoi dirimpettai, pronunciando frasi dure e violente. Pare che, addirittura, abbia lanciato una pietra contro la loro finestra. Barbara Exignotis non si contiene, sostenendo di avere i carabinieri dalla sua parte. "Vecchia di m***a, T***a", la si sente urlare. Prima che passi alle minacce: "Te la farò pagare". Così, i vicini sono costretti a restare reclusi per paura di ritorsioni. Questo, nonostante la loro piena collaborazione alle indagini. Come ha spiegato il legale della famiglia, l'avvocato Fabrizio Gentili, i "presunti complici" hanno infatti permesso alle autorità di entrare in casa, di fare i rilievi, hanno adirittura mostrato il congelatore (dove Exignotis era convinta che tenessero Hiro). Nulla sembra però calmare la famiglia Frassica, decisa a trovare un colpevole per tutta questa assurda storia.