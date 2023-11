Sono passate diverse settimane da quando Nino Frassica, a Spoleto per girare le nuove puntate di Don Matteo, ha smarrito il suo gatto Hiro. Di recente la vicenda ha assunto però sfumature noir: secondo l'attore, il micio sarebbe trattenuto contro la sua volontà da una coppia di accumulatori seriali di gatti. Coppia che, ora, ha deciso di procedere per vie legali.

Una famiglia barricata in casa

Nino Frassica e la moglie Barbara Exignotis hanno accusato due anziani di Spoleto di trattenere Hiro all'interno della loro casa. Un'accusa che i due hanno sempre negato. Ora, però, la coppia ha scelto di procedere per via legale: ha presentato una diffida e, in seguito, ha querelato l'attore. Il motivo? Gli insulti arrivati sui social, che li additano com due ladri. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, gli anziani vivrebbero ormai barricati in casa, per paura di essere aggrediti (alcune persone avrebbero addirittura provato a sfondare il portone della loro abitazione, in piazza Campiello a Spoleto, altre si sarebbero affacciate alla finestra del piano terra e altre ancora si sarebbero finte avvocati). Come ha spiegato l'avvocato Fabrizio Gentili, che segue la vicenda sin da quando lo scorso 26 febbraio Hiro è scomparso, la coppia è sempre stata collaborativa: ha fatto entrare in casa l'attore e la moglie, e ha provato a dimostrare la sua innocenza. Tuttavia, quando Frassica ha dichiarato di aver individuato un ciuffo di peli color ghiaccio dentro casa, la situazione è precipitata. Gentili era già stato incaricato da una prima famiglia, inizialmente accusata del furto, e autrice di una diffida nei confronti di Nino Frassica (che avrebbe chiesto alla signora di aprire anche il freezer, per verificare che Hiro non fosse stato conservato lì). La seconda famiglia che si è affidata all'avvocato è passata invece dalla diffida alla denuncia, per via della situazione insostenibile che dichiara di stare vivendo.