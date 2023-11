Nino Frassica, la moglie denunciata dalle vicine di casa per il gatto

Non c'è pace per l'attore: da quando il gatto Hiro è scomparso, è stato tutto un susseguirsi di denunce e accuse, di ricerche, promesse e speranze. L'ultimo capitolo? La denuncia delle vicine di casa, a loro dire inguistamente accusate da Barbara Exignotis e dalla figlia Valentina Lubrano

Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica, è stata denunciata dalle vicine di casa. E così la figlia, Valentina Lubrano, nata da una precedente relazione. Il motivo? Ancora una volta, la scomparsa dell'amatissimo gatto Hiro.

La denuncia a carico di Barbara Exignotis

Hiro è uno splendido esemplare di Sacro della Birmania. Ma, soprattutto, è il "figlio" di Nino Frassica e di Barbara Exignotis. Lo scorso settembre, mentre l'attore si trovava a Spoleto per girare le nuove puntate di Don Matteo, è scomparso. Giorno dopo giorno, tassello dopo tassello, si è giunti a quella che - secondo Nino e Barbara - è la verità: il gatto sarebbe trattenuto con la forza da una coppia di anziani di Spoleto. Coppia che, dichiarandosi estranea ai fatti, ha deciso di denunciare l'attore. Tuttavia, sembra che la famiglia Frassica in tribunale dovrà andarci diverse volte nei prossimi mesi. Lo scorso 3 novembre, la famiglia Conti (che vive accanto ai Frassica) ha presentato una nuova denuncia. Il motivo? Sarebbe stata diffamata da Barbara Exignotis e Valentina Lubrano, e avrebbe subito delle vere e proprie persecuzioni sui social. Exignotis, infatti, ha accusato la vicina di casa 88enne di aver buttato fuori da casa il gatto, entrato per errore da una finestra. Un gesto, questo, che lo avrebbe consegnato alla strada e dunque ad un infausto destino. Secondo l'anziana donna, la moglie di Frassica, dopo averla più volte insultata sui suoi profili social, avrebbe persino lanciato un sasso contro la sua abitazione. L'avvocato che la assiste, tuttavia, nega che c'entri qualcosa. Secondo le sue parole, la famiglia Conti non avrebbe mai visto Hiro (peraltro, sembra che le forze dell'ordine non abbiano trovato alcuna traccia del gatto all'interno dell'abitazione), ma sarebbe finita al centro di una "tempesta di insulti, minacce gravi e atti persecutori come lo stalking". Da qui, la decisione di portare la vicenda davanti a un guidice.