Cinema

L’attrice americana, nata a Houston, in Texas, il 7 luglio 1949, è morta l'11 luglio 2024 per le complicazioni legate al diabete. Nota al grande pubblico per l'interpretazione di Wendy in 'Shining' di Stanley Kubrick e per quella di Olivia Oyl in 'Popeye' di Robert Altman, ha ricevuto il premio come miglior attrice al Festival di Cannes per 'Tre donne' dello stesso regista. Ricordiamo, nella gallery, le tappe principali della sua carriera e i suoi ruoli più celebri