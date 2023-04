L'attore 85enne torna a comparire nelle immagini scattate a Beverly Hills, a due anni di distanza dall’ultima apparizione pubblica Condividi

Sono trascorsi due anni da quando Jack Nicholson è apparso l'ultima volta in pubblico. Si erano perse le tracce del protagonista di Shining, tanto che da diverse fonti erano arrivati segnali allarmanti sulle sue condizioni di salute. L'ultima volta che l'attore si è mostrato in pubblico era il 21 ottobre 2021, poi più nulla. Non si hanno più sue notizie di impegni pubblici o di uscite private, che probabilmente ci sono state ma con l'accortezza che pone chi vuole evitare di rendere note le sue condizioni. Le fotografie che circolano in queste ore sul web non ritraggono Jack Nicholson durante un'uscita pubblica ma sono state scattate dal balcone della sua abitazione.

L'ALLARME DEI CONOSCENTI Jack Nicholson, con le sue interpretazioni, ha scritto la storia del cinema mondiale. Oggi, a 85 anni, riconoscerlo è difficile. Lo scorso gennaio il nome dell’attore era tornato di grande attualità perché alcuni suoi conoscenti avevano lanciato l’allarme per le sue precarie condizioni di salute. O meglio, per la sua volontà di interrompere ogni rapporto, o quasi, col mondo esterno. “I suoi figli gli possono fare visita, ma sono la sua unica connessione con il mondo esterno”, ha dichiarato un amico di famiglia, lanciando la prima segnalazione di preoccupazione per l’attore. leggi anche Brody: "Nicholson chiese di boicottare gli Oscar per protesta"

Lo stato di salute di Jack Nicholson Non si conoscono le esatte condizioni di salute dell’attore e non si sa se abbia qualche patologia conclamata. Tuttavia, alcune indiscrezioni riportano che Nicholson sarebbe da alcuni anni affetto da demenza senile. Questa voce, che circola con insistenza in ambienti hollywoodiani, non è stata per il momento né confermata né smentita dalla famiglia. GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip