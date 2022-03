Brody: "Nicholson chiese di boicottare gli Oscar per protesta"

L'attore premio Oscar per il film “Il pianista” rivela che il divo aveva cercato di organizzare un boicottaggio all'interno degli Academy Awards del 2003, in segno di protesta contro la guerra in Iraq. Brody l’ha rivelato in una recente intervista rilasciata al Sunday Times

Adrian Brody ha rivelato che nel 2003 Jack Nicholson avrebbe tentato di organizzare un boicottaggio all'interno degli Academy Awards in segno di protesta contro la guerra in Iraq. L'attore premio Oscar per il film Il pianista lo racconta soltanto oggi, rivelandolo in una recente intervista rilasciata al Sunday Times. Il divo tre volte premio Oscar (per Qualcuno volò sul nido del cuculo, Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato) pare abbia chiesto ai candidati della categoria miglior attore protagonista degli Academy Awards di boicottare l'evento. Il motivo? Mandare un messaggio di protesta contro la guerra che gli Stati Uniti stavano combattendo in quel momento in Iraq.

La vittoria di Adrien Brody

Quell'anno Adrian Brody era nominato come miglior attore per la sua interpretazione nel film Il pianista di Roman Polański. Se avesse boicottato la cerimonia, non avrebbe potuto ricevere il premio al miglior attore, Oscar che andò proprio lui.



Nella rosa dei nominati, eccezion fatta per Brody, c'erano soltanto attori che già erano stati candidati in quella categoria, compreso Jack Nicholson (che aveva ricevuto una nomination per il film About Schmidt). Oltre a Brody e a Nicholson, quell'anno si contendevano la statuetta anche Nicolas Cage (Adaptation), Daniel Day-Lewis (Gangs of New York) e Michael Caine (Un americano tranquillo).

Alla fine nessuno dei nominati ha deciso di boicottare, nemmeno Jack Nicholson. E alla fine Adrian Brody si è portato a casa l'Oscar, entrando nella memoria di noi tutti anche per il bacio dato alla presentatrice Halle Berry dopo aver scoperto di essere arrivato sul primo gradino del podio. Tuttavia Brody non ha fatto finta di nulla e ha voluto parlare della guerra in Iraq, con cui ha aperto il suo discorso di premiazione.



"Sono pieno di molta tristezza stasera perché sto accettando un premio in un momento così strano", ha detto Brody. “La mia esperienza nel realizzare questo film mi ha reso molto consapevole della tristezza e della disumanizzazione delle persone in tempo di guerra e delle ripercussioni della guerra. Chiunque credi, se è Dio o Allah, possa vegliare su di voi, preghiamo per una risoluzione pacifica e rapida".



Alla notte degli Oscar del 2003 la vittoria di Brody è stata considerata una delle più grandi sorprese della serata. I pronostici, infatti, davano per certa la vittoria di Day-Lewis, visti anche i tantissimi premi da lui collezionati ai SAG Awards e ai BAFTA di quell’anno. Pure Nicholson era considerato ben più probabile, dato che aveva vinto il Golden Globe.