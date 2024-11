Project Silence, cosa sapere sul disaster movie coreano stasera in tv

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, il film racconta di un enorme incidente, a causa del quale vengono accidentalmente liberati i cani sperimentali "Project Silence", progettati per scopi militari come cloni di un capostipite feroce

Project Silence, disaster movie sudcoreano uscito al cinema nel 2024, arriva in prima tv su Rai 4 lunedì 18 novembre.

Diretto da Kim Tae-gon, ha accenti thriller e horror, ma aiuta anche a riflettere sui rischi connessi all'ingegneria militare.

Al centro della trama, un ponte avvolto nella nebbia, un gruppo di sopravvissuti, e ferocissimi cani progettati per uccidere.

Project Silence, la trama

Project Silence è ambientato su un ponte che, dalla città, conduce all'aeroporto.

Quando il ponte viene avvolto da una nebbia fitta, e si originano una serie di esplosioni, un gruppo di sopravvissuti si trova in precario equilibrio sulla sua struttura pericolante, impegnato a fronteggiare una minaccia inaspettata: un gruppo di cani militari geneticamente modificati nell'ambito del programma Project Silence.

Addestrati per rispondere alla voce umana e per effettuare salvataggi impossibili, i cani - per volere del governo sudcoreano, appoggiato dall'Europa e dagli Stati Uniti - sono stati convertiti in un'arma contro il terrorismo, ma qualcosa è andato storto. I cani sono diventati incontrollabili, non riscono più a distinguere chi è un alleato da chi è un nemico. E, per i sopravvissuti all'incidente, scatta una lotta per la vita. A complicare il tutto, ci si mettono le complesse dinamiche tra i vari protagonisti, ciascuno dei quali è impegnato a lottare per la sua vita e per quella dei suoi cari.