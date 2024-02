Abisso, cosa sapere sul disaster movie svedese in streming su Netflix

Il titolo diretto dallo svedese Richard Holm è ispirato alla vera vicenda che interessa la città di Kiruna che da anni è oggetto di un ambizioso piano di spostamento, della città e della sua popolazione, a causa di un problema legato alla instabilità del sottosuolo. Ecco cosa c'è da sapere sulla popolare pellicola

I disaster movie, i film che raccontano sterminio e catastrofi, continuano a sedurre il pubblico del grande e del piccolo schermo, come provano i risultati in streaming di Abisso, uno degli ultimi titoli inseriti nel catalogo Netflix del mese di febbraio che, a pochi giorni dalla sua uscita (ha debuttato il 16 febbraio) si è già posizionato in cima ai titoli più visti dagli utenti della piattaforma.

Abisso, diretto dal regista e sceneggiatore svedese Richard Holm, è una pellicola emozionante e ricca di suspense che tiene incollato lo spettatore alla sedia grazie a una trama ispirata a una storia vera. Ecco cosa c'è da sapere sul film, dalla trama ai volti del cast.

Abisso: la trama A Kiruna, una città a nord della Svezia abitata da poco più di venti mila persone, il suolo sta sprofondando a causa di una serie di interventi dell'uomo legati ai giacimenti di ferro considerati tra i più ricchi del mondo.

Un incidente legato all'estrazione del minerale mette in pericolo l'intera città e tutta la popolazione che rischia di morire nel peggiore dei modi, inghiottita dal terreno o sommersa dalla frana delle montagne circostanti.

Frigga (l'attrice svedese Tuva Novotny), la responsabile della miniera di Kiirunavaara che ha già intrappolato decine e decine di operai, sa che i segni del cedimento del suolo sono solo i primi effetti di uno scenario devastante che molti, nella sua posizione avevano immaginato. Quando la città è travolta dall'irreparabile, la donna deve destreggiarsi tra le incombenze della sua professione e i suoi affetti, rappresentati da una famiglia divisa tra passato e presente: un vecchio partner e un nuovo amore.

Non c'è tempo per le riflessioni, bisogna solo pensare a salvarsi. Per lo spettatore non c'è scampo: occorre capire come va a finire.

La storia vera dello sprofondamento di Kiruna

Il lato privato e quello collettivo di una storia che si dirige centimetro dopo centimetro verso la catastrofe, si intrecciano in una trama plausibile animata da personaggi con cui è facile identificarsi.

Oltre alle indubbie capacità dei realizzatori e di un cast credibile, capeggiato da Novotny (che ha recitato in A War, film danese del 2016 candidato all'Oscar) e dagli attori che interpretano i due uomini della sua vita, Kardo Razzazi e Peter Franzén, la pellicola suscita ulteriori sentimenti di inquietudine per la prossimità alla storia vera della città di Kiruna che, a partire dai primi anni del Duemila, è stata realmente interessata da una massiccia operazione di spostamento e ricollocazione urbana, un processo che coinvolge tuttora migliaia di edifici, tra abitazioni private, scuole, negozi e quant'altro.

La produzione ha girato alcune scene sul posto, a Kiruna, altre a Tempere, in Finlandia, e il resto alle Canarie. L'idea per tutti era di fare un grande film d'azione che fosse anche coinvolgente. Ne è venuto fuori quello che può essere considerato più grande disaster movie mai prodotto in Svezia.

