Corea del Sud, trovato morto l'attore di "Parasite" Lee Sun-kyun

L'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo in “Parasite” che ha trionfato agli Oscar del 2020, è stato trovato morto oggi in quello che appare come un suicidio. L'uomo, 48 anni, è stato trovato all'interno di un veicolo nel centro della capitale Seul, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap che ha citato fonti della polizia. Lee Sun-kyun era indagato perché sospettato di fare uso di cannabis e altri farmaci psicotropi. Uno scandalo che aveva offuscato la sua immagine di attore di successo privandolo di apparizioni televisive e contratti pubblicitari. "Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone essendo coinvolto in un incidente così spiacevole", aveva detto. "Mi dispiace per la mia famiglia che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento".