Posizione 19 per il film The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001, in Italia tradotto come Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello) con Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen. Diretto da Peter Jackson. “Ricco di effetti speciali mozzafiato e con un cast perfetto, Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello porta in vita in modo vivido il classico di J.R.R. Tolkien”