Venezia 80, oggi Priscilla di Sofia Coppola e Woody Allen. DIRETTA

La Mostra del Cinema di Venezia 2023 è arrivata alla sesta giornata. Due i film in concorso oggi: Priscilla di Sofia Coppola e Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist) di Ryusuke Hamaguchi. Al Lido è anche il giorno di Woody Allen, che porta fuori gara il suo Coup De Chance. Fuori concorso pure Luca Barbareschi, che torna alla regia con The Penitent - A Rational Man. Alle Giornate degli autori (Notti veneziane) c'è il debutto da regista di Alessandro Roia con Con La Grazia Di Un Dio. Ieri presentati in concorso La Bete (The Beast) di Bertrand Bonello, Die Theorie Von Allem (The Theory Of Everything) di Timm Kroger e The Killer di David Fincher. Molte le star sul tappeto rosso per le anteprime (LE PAGELLE AI LOOK).

Gli approfondimenti: