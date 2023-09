Venezia 80, oggi premiere The Killer. Omaggio a William Friedkin. LIVE

Quinta giornata dell’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tre i film in concorso oggi: La Bete (The Beast) di Bertrand Bonello, Die Theorie Von Allem (The Theory Of Everything) di Timm Kroger e The Killer, che segna il ritorno di David Fincher al thriller/noir e vede nel cast Michael Fassbender, Tilda Swinton e Charles Parnell. È anche il giorno dell’omaggio a William Friedkin, con la proiezione fuori gara della sua ultima regia: The Caine Mutiny Court-Martial. Fuori concorso pure il nuovo documentario di Frederick Wiseman, Menus Plaisirs-Les Troisgros. A Orizzonti, poi, c’è il secondo film italiano in gara: El Paraiso, di Enrico Maria Artale. Ieri presentati in concorso Adagio di Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea, e Maestro di e con Bradley Cooper, con Carey Mulligan, Matt Bomer e Maya Hawke. Fuori concorso The Palace di Roman Polanski. Molte le star sul tappeto rosso per le anteprime (LE PAGELLE AI LOOK).





