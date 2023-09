2/10 ©IPA/Fotogramma

Anche per Carla Bruni non c'è opzione migliore del nero per il Festival 2023. In questo, la ex première dame è in linea con gli altri ospiti della kermesse che, in generale, stanno facendo sfoggio perlopiù di abiti scuri (anche di giorno)





Carla Bruni sul red carpet del Festival di Cannes 2022. FOTO