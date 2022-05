Dopo l'apparizione alla kermesse per la quinta serata, l'ex première dame francese è tornata sul tappeto rosso per assistere alla proiezione di Les Amandiers, diretto dalla sorella Valeria Bruni Tedeschi. A seguire, la splendida cantautrice e supermodella si è unita agli ospiti del Woman In Motion Award in compagnia del marito Nicolas Sarkozy