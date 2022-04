Carla Bruni canta "Vita spericolata"

L’ex première dame francese non è nuova incantare i followers con performance chitarra e voce condivise sui social. La sua ultima esibizione parla di Vita spericolata , in una versione ben più dolce e melodica del celebre brano di Vasco Rossi . Il video, condiviso su Instagram, con Carla Bruni in versione acqua e sapone, ha già raccolto numerosi like, commenti e visualizzazioni, tra pubblico italiano e francese che ha apprezzato la bella melodia.

Carla Bruni sogna una “vita spericolata”

La passione di Carla Bruni per la musica non è nuova. Dopo la fortunata carriera da modella, icona delle passerelle anni ’90, e la parentesi come prima donna di Francia grazie al suo matrimonio con l’ex Premier Nicolas Sarkozy, Bruni sogna ora una “vita spericolata”, che non abbandonerà di certo il suo amore per le sette note. Proprio sui social, dove Bruni è molto attiva tra condivisione di attimi di vita quotidiana e shooting originali, la cantante ha reso partecipi i fan della sua ultima esibizione chitarra e voce. A letto e in versione acqua e sapone, l’ex top model ha suonato per il pubblico di followers, Vita spericolata, la celebre canzone di Vasco Rossi. Una versione insolita per un pezzo così cult per la musica italiana, che Carla Bruni ha reso più dolce e romantico, grazie alla sua voce calda, ma che è stata comunque molto apprezzata dai fan che hanno lasciato sotto il video commenti lusinghieri. “Anch’io voglio una vita spericolata come Vasco Rossi”, ha scritto Carla Bruni nella didascalia della clip taggando il rocker di Zocca, “e come Steve Mac Queen. Buona giornata a tutti voi cari amici” ha poi concluso salutando i fan.