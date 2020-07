Carla Bruni ci accompagna in estate col singolo Quelque Chose

approfondimento

Il singolo, misterioso ed evocativo, è il primo estratto dall’imminente nuovo album, la cui pubblicazione è prevista per questo autunno. Il progetto è stato scritto per la maggior parte dalla stessa Bruni e l’album è stato prodotto dall’artista francese Albin de la Simone (Vanessa Paradis, Pomme, Alain Souchon, Pierre Lapointe). Carla Bruni scrive musica dal 1997 e il suo album d’esordio Quelqu'un M'a Dit (Someone Told Me) è stato pubblicato nel 2002. Ha pubblicato tre album molto acclamati dalla critica e venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo. Il suo ultimo lavoro French Touch risale al 2017. Carla Bruni ha calcato i palchi di tutto il mondo, tra cui quelli di Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Brasile.