Irama, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Giovedì 21 novembre, dal Nelson Mandela Forum di Firenze, prende il via il tour nei palazzetti di Irama. Un tour che, completamente sold-out, lo porterà da nord a sud dell'Italia.

Irama in tour

Lo scorso 15 maggio, Irama si è esibito in un'Arena di Verona ricolma. E, dopo le date estive d'enorme successo, il tour invernale promette di replicare. Doppio disco di platino per Tu no e Galassie, l'artista ha progettato uno show coinvolgente, ricco di sorprese. Al suo pubblico regalerà i suoi più grandi successi, ma anche alcuni nuovi brani in anteprima.

Dopo Firenze, Irama è atteso a Roma (sabato 23 novembre al Palazzo dello Sport), Milano (lunedì 2 e martedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago) e a Torino (venerdì 6 dicembre all’Inalpi Arena).